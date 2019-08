Your browser does not support iframes.

La prima partita di campionato è scivolata via con una vittoria della Juventus. I bianconeri si sono imposti per 1-0 sul Parma grazie alla rete di Giorgio Chiellini che nel primo tempo, in mischia, ha risolto la partita per la squadra di Sarri, collegato con Giovanni Martusciello dalla sua abitazione di Torino. Proprio Chiellini è il migliore nelle pagelle dei quotidiani in edicola questa mattina. Pagelle piuttosto omogenee che vedono quasi tutti concordi sulle prestazioni non convincente di Blaise Matuidi e Adrien Rabiot. C'è invece divisione sulla prestazione di Gonzalo Higuain che va dal 7 di Tuttosport al 5.5 della Gazzetta.



Nella gallery le pagelle dei quotidiani