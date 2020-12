Sei pareggi e altrettante vittorie in campionato, finora, per la Juventus di Andrea Pirlo. In questo senso, affrontare il Parma non sarà il massimo della vita. Anche per la cabala. Come riporta il sito ufficiale dei bianconeri, infatti, ​è la "sfida tra le due squadre che hanno pareggiato più partite in questo campionato: sei pareggi sia per il Parma che per la Juventus. Solo Huesca ed Eintracht Francoforte (otto) e Villarreal (sette), contano più “X” nei top-5 campionati europei 2020/21".