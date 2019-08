La polmonite rischia di far posticipare l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Nonostante il tecnico toscano abbia già affrontato il debutto con i colori bianconeri, fin qui si è trattato di tornei o amichevoli estive. Manca all’appello l’esordio vero, quello della Serie A. Come riporta il Corriere dello Sport, il neo allenatore bianconero rischia di dover coordinare gli allenamenti e le partite da casa o dal suo ufficio alla Continassa mentre in campo scenderà il suo fedele scudiero, Giovanni Martusciello. Il vice allenatore è pronto a prendere in mano le redini della squadra ed a seguirla finché la malattia di Sarri non sarà solo uno spiacevole ricordo. Parma-Juve di sabato 24 agosto potrebbe essere la prima occasione. La sua tuta è già pronta.