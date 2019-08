Alla vigilia di Parma-Juve, la squadra ducale affronta gli ultimi allenamenti con una certezza: l’assenza di Juraj Kucka. Come riporta Tuttosport, il centrocampista non sarà della partita a causa del problema muscolare che ancora lo affligge. Il tecnico D’Aversa sta valutando di sostituirlo con Hernani (favorito) o Grassi. Per quanto riguarda l’attacco, il tecnico sta valutando se proporre come esterno offensivo destro Kulusevski oppure Karamoh.

A livello scaramantico invece, i ducali affrontano la Juve per la quarta volta alla prima giornata di campionato: nei tre precedenti incontri, la squadra emiliana ha sempre perso.