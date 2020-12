Dopo il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta, Pirlo ha in mente qualche cambio di formazione per la trasferta di domani sera contro il Parma. Riposo per Szczesny, al Tardini in porta ci sarà Buffon. Cuadrado potrebbe rifiatare, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Juventus a trazione anteriore, con Kulusevski candidato ad una maglia da titolare contro la sua ex squadra. Tre punti fondamentali in palio, che permetterebbero alla Juve di accorciare ancora di più la classifica, che attualmente la vede a 4 lunghezze di distanza dal Milan.