Parma-Juve, sabato 24 agosto 2019, ore 18. La Juve targata Maurizio Sarri si avvicina al primo appuntamento ufficiale. Non ci sarà più tempo per ripensamenti e/o esperimenti. Sabato ci saranno i tre punti in palio e quindi si farà sul serio. A tal proposito desta tanta curiosità la formazione che il tecnico toscano vorrà schierare per una sfida tanto importante. Vediamo di seguito, reparto per reparto, quali potranno essere le scelte dell’allenatore.



DIFESA - A Protezione della porta difesa da Szczęsny dovrebbe giocare la coppia Chiellini-Bonucci. Il capitano ha la titolarità assicurata e, se non vittima di acciacchi, ci sarà sempre. De Ligt, acquisto boom dell’estate bianconera, avrà tempo per capire i meccanismi ed adattarsi al calcio italiano. Come spalla di Giorgione spazio al più collaudato Bonucci. Demiral invece avrà il ruolo di alternativa ai tre. Bocciato Rugani. Sulla fascia sinistra scontata la presenza di Alex Sandro (unico vero terzino mancino), mentre per la destra il ballottaggio è tra De Sciglio (il più probabile) seguito a ruota da Danilo e Cuadrado.



CENTROCAMPO - Pjanic sarà il vertice basso di un centrocampo a tre che vedrà Khedira come interno destro (il tedesco ha convinto Sarri) e Rabiot come interno sinistro. Partiranno in panchina Bentancur ed Emre Can. Mentre Matuidi sembra avere poco spazio, in prospettiva questo non mancherà ad Aaron Ramsey. Il gallese ha fatto il suo debutto sabato contro la Triestina e prima di poter aspirare ad una maglia da titolare dovrà ritrovare forma e condizione. Al resto penseranno le sue qualità capaci di adattarlo perfettamente sia come interno che come trequartista dietro le punte.



ATTACCO - Il discorso fatto per Chiellini vale per Cristiano Ronaldo. Il portoghese è il perno inamovibile dal quale partire per costruire il reparto avanzato bianconero. Il fuoriclasse partirà, come più gradisce, largo da sinistra mentre dalla parte opposta ci sarà spazio per il redivivo Douglas Costa in vantaggio su Bernardeschi. Il ruolo di centravanti è quello con più incognite e possibilità: ci potrebbe essere spazio per Dybala inteso come falso nueve, oppure per Higuain così da fornire a CR7 una prima punta più incline alle sue caratteristiche. Improbabile l'impiego di Mario Mandzukic che, anche nelle amichevoli fin qui disputate, è sembrato quello più spento e fuori dal progetto tattico.