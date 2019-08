Se molti appassionati si interrogano su quale sarà lo schieramento scelto da Sarri per la prima uscita della Juve, l'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla formazione contrapposta ai bianconeri per la partita che segna l'esordio della Serie A 2019/20.

Il Parma di Roberto D’Aversa dovrebbe confermare il 4-3-3 della passata stagione come sistema di gioco prediletto. A partita in corso poi (nel caso in cui i ducali dovessero trovarsi in vantaggio), la squadra avrà la possibilità di passare al 3-5-2 onde avere una maggiore copertura difensiva lasciando all’estro degli attaccanti libertà d’azione. Gli interpreti sono un mix di volti noti e nuovi arrivi. Fra questi ultimi ci saranno Laurini, che agirà come terzino destro, Brugnan e Hernani a centrocampo (da sottolineare l’indisponibilità di Kucka), e Kulusevski (favorito a Karamoh) a destra del tridente offensivo. Le speranze dei ducali sono proprio riposte nell’attacco: accanto allo svedese agiranno Inglese e Gervinho. L’ivoriano è uno dei giocatori più in forma del momento come dimostra la doppietta segnata la scorsa settimana nella sfida di Coppa Italia contro il Venezia. Il match è stato anche importante perché ha rinnovato l’intesa fra l’attaccante ivoriano ed Inglese.