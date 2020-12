4









Non s'accontentano della sufficienza, questo è chiaro. I giocatori della Juventus vengon fuori dalla sfida di Parma da primi della classe: sfilza di 7 e diversi 8 sulle pagelle dei quotidiani in edicola. Il migliore? Il più continui, cioè Cristiano Ronaldo. E ancora: un super Morata che non ruba la scena, bensì la illumina. Poi un mega Buffon coadiuvato da una difesa senza alcun problema, nessunissima pecca o patema. Insomma, quando tutto deve andare bene, la Juve risponde con la perfezione. Sorridono pure i numeri di Pirlo: la media è di un sontuoso 7.5.



Ecco le pagelle dei quotidiani: sono nella nostra gallery dedicata qui in basso.