La Serie A 2019/20 è pronta a partire. I motori delle squadre stanno alzando i giri prima di spingere a tavoletta il pedale del gas. Il primo appuntamento sarà Parma-Juve prevista per sabato 24 agosto alle ore 18.00. La partita sarà il biglietto da visita per la stagione che sta iniziando. Se da un lato c’è il rischio di non vedere Maurizio Sarri seduto sulla panchina della Juve (causa polmonite) chi sarà sicuramente in campo è Cristiano Ronaldo. Come scrive il Corriere dello Sport, il fuoriclasse portoghese ricalca il palcoscenico della Serie A 96 giorni dopo la sua ultima apparizione avvenuta in occasione di Juventus-Atalanta, la giornata della festa per l’ottavo scudetto consecutivo conquistato da Madama. Dopo aver saltato l’amichevole di Villar Perosa e quella di sabato scorso contro la Triestina, CR7, rimessosi dal fastidio muscolare, sarà perfettamente in campo per guidare l’attacco dei bianconeri.