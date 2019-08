Parma-Juventus, giornata inaugurale della Serie A, sarà diretta da Fabio Maresca. L'arbitro di Napoli avrà così il compito di sancire ufficialmente la nuova stagione con il primo fischio del campionato. A guidarlo in questi novanta minuti, ci saranno il ravennate Filippo Valeriani ed il foggiano Pasquale De Meo. Marco Piccinini sarà invece il quarto uomo, mentre, in cabina Var, Paolo Silvio Mazzoleni e Rodolfo Di Vuolo guideranno la direzione di Maresca davanti ai monitor.



Fischio d'inizio alle ore 18.00: seguite la moviola di Parma-Juventus LIVE su ilBiancoNero.com



LA MOVIOLA LIVE



45' - Hernani interviene duramente su Ronaldo, atterrandolo con un pestone a metà campo: primo ammonito della gara



34' - Ronaldo segna, ma dopo il controllo del Var, Maresca annulla: la spalla di CR7 era più avanzata del ginocchio di Bruno Alves. Questione di millimetri 30' - Come stabilito prima della gara, è ora del cooling break



21' - Fallo al limite dell'area non sanzionato su Ronaldo, ma l'azione prosegue e, sul corner seguente, Chiellini insacca il gol del vantaggio della Juventus, in posizione regolare.



15' - Partita tranquilla, senza episodi particolari per Maresca.



5' - Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, è stato costretto al cambio della camicia perché troppo simile alla maglietta dei ducali.



1' - Inizia la partita.