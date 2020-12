Al Tardini con l’obiettivo di tornare a vincere. La Juventus vuole ricominciare la scalata verso la vetta della classifica a partire da stasera, dal match contro il Parma, squadra reduce da tre pareggi consecutivi. Qualche cambio per Pirlo rispetto all’undici visto contro l’Atalanta, come per esempio il riposo di Cuadrado o il ritorno dal primo minuto di Kulusevski. Ad arbitrare la gara sarà Calvarese di Teramo, i suoi assistenti Mondin e Baccini mentre il quarto uomo sarà Prontera. Al Var Di Paolo, mentre all’Avar Fiorito.



Qui di seguito tutti gli episodi da moviola di Parma-Juve