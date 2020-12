E il gol di De Ligt? Difficile parlare di un episodio, per quanto importante, dopo una vittoria così schiacciante come quella della Juventus di Parma. Eppure, qualche dubbio sull'arbitraggio resta, a partire dalla prima azione su McKennie: è il 38', i bianconeri sfondano a destra e McKennie cade in area del Parma. C'è chi protesta per la trattenuta di Osorio ai danni dell'americano, ma l'arbitro lascia correre e sembra la decisione giusta. Tra un'ottima gestione dei cartellini e un gioco comunque sempre pulito, ecco l'episodio degli episodi: al decimo minuto della ripresa, il centrale olandese segna su calcio d'angolo. Il primo assistente segnala come la palla sia uscita nella traiettoria: ma è davvero andata così?



Leggete la moviola dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.