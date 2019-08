La Juventus ha raccontato dal punto di vista tattico l'azione del gol di Giorgio Chiellini, che ieri sera ha deciso l'esordio stagionale e in campionato dei bianconeri contro il Parma tramite il proprio sito ufficiale:



"Un campo storicamente non facile quello del Tardini di Parma, per la Juventus ma anche per altre squadre italiane. Ecco che, al di là della prestazione, assumono subito un significato importante i primi tre punti conquistati in questa nuova stagione. Primo tempo con Juventus in gol e vicinissima in diverse occasioni al raddoppio. Nella ripresa, complice il clima caldo e la prima uscita stagionale, ritmi più lenti e Juventus che riesce a tenere bene in difesa.



Alex Sandro in occasione dei calcio d'angolo della Juventus si posiziona sempre poco fuori l'area avversaria: per evitare una possibile ripartenza del Parma, o per raccogliere una corta respinta della difesa.



Giorgio Chiellini in occasione del primo calcio d'angolo attacca il primo palo sfruttando un blocco in area di rigore. In occasione del gol invece si fa trovare già sul primo palo.



La respinta del portiere Sepe viene raccolta da Alex Sandro la cui conclusione al volo trova pronto Chiellini che prima è abile ad evitare il fuorigioco, indietreggiando prontamente al di qua della linea difensiva del Parma, e poi a posizionarsi al centro dell'area per la deviazione decisiva".