Parma-Juve, partita che inaugura la Serie A 2019/20, sarà un’esame non solo per le due squadre ma anche per lo Stadio Tardini. Alle ore 18 di sabato 24 agosto non vi sarà l’esordio ufficiale della prima Juve targata Maurizio Sarri ma anche del Tardini in versione “smart”. Come sottolineato dalla Gazzetta di Parma, lo stadio è stato dotato di aggiustamenti e confort che rendano la cornice di Parma-Juve più agevole per i tifosi ed accogliente per i tifosi che seguiranno il match. Si attendono i primi verdetti dunque, per la Juve di Sarri e per lo stadio Tardini.