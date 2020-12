1









Esattamente un anno e un giorno dopo quel super gol contro la Sampdoria, la Cristiano Ronaldo Airlines torna a volare. Al "Tardini" di Parma l'asso portoghese vendica la prestazione opaca vista contro l'Atalanta, e firma il 4-0 finale con due reti bellissime. La prima in particolare resterà negli occhi dei tifosi della Juve ancora a lungo: uno stacco di testa imperioso che non ha lasciato scampo a Sepe, e che subito dopo la partita ha scatenato l'ironia di molti appassionati su Twitter e su Instagram. I fotomontaggi si sprecano, tutti con una domanda come comune denominatore: ma dove diavolo è arrivato CR7?