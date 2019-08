more days to the beginning of Serie A! Prima partita con la @juventusfc #ForzaJuve#finoallafine pic.twitter.com/xlQmkmxbEj — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) August 21, 2019

A soli tre giorni dall’inizio della Serie A,, neo giocatore bianconero, celebra l’attesa con un post pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il fortissimo difensore olandese non sta nella pelle e conta i giorni che mancano al suo primo giorno di scuola nel campionato italiano e dal suo debutto bianconero. Nonostante le ultime indicazioni diano in vantaggio la coppiail centrale olandese non si scompone dando apputamento per sabato 24 agosto ore 18, dove allo stadio Ennio Tardini si assisterà alla sua prima italiana.