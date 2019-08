Parma-Juve, minuto 93. Hernani, centrocampista del Parma all’esordio in Serie A, si presenta a battere una punizione da buona posizione.Il portiere bianconero era sulla traiettoria ma, se il pallone avesse centrato lo specchio della porta difesa dal polacco, una parata non sarebbe stata scontata vista la violenza del tiro. Sospiro di sollievo per i tifosi della Juve e rammarico per quelli del Parma che credevano nella rimonta. Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il giocatore ha espresso il proprio rammarico per la sconfitta incappata contro i bianconeri.