La Juventus domani sera giocherà a Parma un match valido per la 13^ giornata di Serie A. Mister Andrea Pirlo, subito dopo aver presentato la partita con l'ormai consueta intervista a JTV, ha diramato la lista dei 21 giocatori per la trasferta. Spicca soprattutto l'assenza di Paulo Dybala, a causa di un affaticamento al flessore della coscia destra. Ancora out Giorgio Chiellini (illusorio dunque il "recupero" per l'Atalanta di inizio settimana) e Merih Demiral.



PORTIERI

Szczesny

Buffon

Pinsoglio



DIFENSORI

De Ligt

Alex Sandro

Bonucci

Danilo

Cuadrado

Frabotta

Dragusin



CENTROCAMPISTI

Ramsey

McKennie

Chiesa

Rabiot

Bentancur

Bernardeschi

Kulusevski

Portanova



ATTACCANTI

Ronaldo

Morata

Da Graca