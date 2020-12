Dare continuità ai pareggi contro Milan e Cagliari o ritrovare i tre punti dopo l'1-1 contro l'Atalanta: si chiude al Tardini il sabato della Serie A, con il posticipo tra Parma e Juve. Bianconeri reduci da un buon periodo, con l'impresa di Barcellona in Champions e il doppio successo con Torino e Genoa, prima del già citato pari di mercoledì contro la Dea. Gialloblù che invece non vincono da tre partite e cercano punti per allungare nuovamente sulla zona salvezza, distante ora 5 lunghezze. Pirlo non può contare su Dybala, fermato da un problema muscolare.



Nella gallery dedicata, FOTO e VIDEO del pre partita di Parma-Juve.