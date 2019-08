Due convocati restano sul mercato. Si tratta di Blaise Matuidi e Mario Mandzukic che come riporta Tuttosport sono partiti per Parma con il resto della squadra sebbene i bianconeri siano in attesa di offerte convincenti sia per l'uno che per l'altro. Fabio Paratici sta provando a cedere entrambi i calciatori: il croato è stato proposto al Barcellona in uno scambio con Juan Miranda mentre Matuidi è stato oggetto di timidi sondaggi dalla Francia che però non si sono concretizzati in offerte reali.