Ci siamo, finalmente inizia il campionato di Serie A. Oggi (sabato 24 agosto) alle ore 18.00 i bianconeri scendono in campo allo stadio Tardini di Parma per la prima partita della stagione 2019/20. Tante novità in casa Juve, dai nuovi acquisti alla panchina anche se a Parma se ne vedranno pochi. Maurizio Sarri sarà sostituito dal vice Martusciello a causa della polmonite che lo ha colpito in Asia mentre tra i nuovi acquisti solo Rabiot sarà in campo dal 1'. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e sul canale 251 della stessa piattaforma satellitare. La partita sarà trasmessa anche in streaming sul servizio Sky Go per gli abbonati Sky.