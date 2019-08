Dopo la deludente, eufemismo, stagione 2018/19, per Sami Khedira e Douglas Costa sembrava arrivato il momento dell’addio ai colori bianconeri. Invece, a volte ritornano. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i due giocatori sono stati tra i più positivi nel precampionato e sono pronti a ripartire proprio da dove sono più mancati l'anno scorso: dal campo.



DOUGLAS COSTA - Rientrato in anticipo dalle ferie e tirato a lucido negli allenamenti, Douglas Costa sembra aver ascoltato le parole di Sarri che, durante la sua presentazione come allenatore della Juve, parlò di lui indicandolo come uno di quei giocatori di talento dai quali ripartire. Douglas, con la sua tecnica sopraffina e la capacità di dribbling, sembra proprio il giocatore ideale per le trame offensive della Juve disegnata da Maurizio Sarri. Il tecnico ed i tifosi sperano di rivedere il brasiliano della prima stagione in bianconero e non la sua brutta copia stracciata dello scorso anno.



KHEDIRA - Per Sami Khedira invece, dopo i numerosissimi guai fisici patiti nella stagione scorsa, sembrava arrivata la naturale fine dell’esperienza Juve. Cercato sul mercato da diverse squadre, il tedesco ha rifiutato qualsiasi ipotesi di trasferimento. Nella sua testa c’è voglia di ripartite dalla Juve, da Sarri, da un gioco che, ha dichiarato, fare per lui. Il tedesco si sta trovando talmente bene con il nuovo tecnico bianconero da aver accantonato tutte le negatività addensatesi lo scorso anno ed imprimendo una grossa iniezione di fiducia sulla stagione che sta per cominciare, tanto da puntare al bersaglio più grosso: “Voglio vincere la Champions League”.