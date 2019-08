Parma-Juve, partita che alzerà il sipario sulla Serie A 2019/20, sarà un match da bollino rosso. Come riporta Tuttosport, le tensioni tra le due tifoserie sono piuttosto accese tanto da aver spinto il Gosad ad adottare tutte le norme di sicurezza previst dalla legge. Non sarà possibile somministrare alcolici con una gradazione superiore ai 5 gradi nelle tre ore precedenti la partita, oltre al divieto di accedere a zone vicine allo stadio con contenitori di vetro o alluminio. Se ci si aggiungono i divieti di circolazione di mezzi previsti per le giornate delle partite, la zona antistante lo stadio Tardini sarà una grande area pedonale.