Per il match d’esordio della Serie A 2019/20, Cristiano Ronaldo potrebbe ritrovarsi come avversario un connazionale ed ex compagno di squadra ai tempi di Madrid. Come riporta Sky Sport il Parma è vicino a chiudere l’acquisto di Fábio Coentrão. Il giocatore, classe 1988, dopo aver terminato l’esperienza in patria con il Rio Ave è attualmente svincolato ed in attesa dell’offerta giusta dalla quale poter ripartire. Tra l'altro, nella città emiliana il giocatore ritroverebbe il vecchio compagno di nazionale Bruno Alves. Nella sua carriera agonistica, Coentrao ha vinto, tra le altre cose, due Champions League, due Supercoppe Uefa e due Coppe del Mondo per Club, allori guadagnati con il Real Madrid quando era compagno di squadra dello juventino Cristiano Ronaldo.