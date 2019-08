Sabato 24 agosto, alle ore 18, Cristiano Ronaldo diventerà maggiorenne. Non parliamo di età anagrafica ma di numero di stagioni disputate dall’asso portoghese. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, dopo un'annata allo Sporting, sei al Manchester United, ben nove al Real Madrid e la scorsa con la maglia della Juve, Cristiano Ronaldo è pronto a ricominciare.



PRECAMPIONATO - L’affaticamento all’adduttore che ha precluso la sua partecipazione alla sfida di Villar Perosa ed all’amichevole con la Triestina è stato completamente riassorbito. Il fuoriclasse portoghese sarà in campo a guidare l’attacco dei bianconeri che si apprestano ad affrontare l'inizio della nuova Serie al Tardini di Parma. Ed è pronto a farlo a modo suo, ovvero a suon di goal. Lo vuole anche per cancellare un precampionato un po’ fiacco dal punto di vista realizzativo: subito in goal contro Tottenham ed Inter, il giocatore si è poi fermato soprattutto a causa dei guai muscolari che lo hanno colpito. E lo vuole soprattutto per migliorare l'esordio della passata stagione quando il primo goal in Serie A arrivò solamente alla quarta giornata di campionato.



VERSO PARMA - Dal punto di vista tattico, come ha dichiarato Maurizio Sarri: “Cristiano è il migliore e per lui è importante essere libero in campo”. Il giocatore sarà quindi libero di interpretare il calcio come più gli piace: partire largo da sinistra e sfruttare gli spazi aperti dal centravanti per accentrarsi ed andare al tiro; scegliere in quale zona del campo assestarsi per dar vita alle ripartenze bianconere. Sarà dunque fondamentale dare il miglior supporto possibile al campione portoghese. A Parma questo ruolo dovrebbe toccare a Douglas Costa o, in alternativa, a Federico Bernardeschi.