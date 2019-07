Andres Cornelius l'aveva detto: "Penso che giocheremo contro la Juventus", ha dichiarato al sito ufficiale del Parma, in cui è arrivato in estate dall'Atalanta, prima del sorteggio del prossimo campionato di Serie A. E la prima giornata vedrà di fronte proprio le due squadre allo stadio Tardini, come pronosticato dall'attaccante danese, che sogna un gol all'esordio assoluto con la sua nuova squadra, contro i bianconeri di Maurizio Sarri.