Dopo un filotto di partite giocate da titolare, con ottime prestazioni, Andrea Pirlo dovrebbe concedere un turno di riposo a McKennie. Per quel che riguarda il ruolo di trequartista - che nel modulo della Juventus parte da esterno in fase di non possesso per poi infilarsi tra le linee - il ballottaggio è tra Ramsey e Kulusevski. In questo momento, il gallese sembra il favorito ma solo l'allenamento di questo pomeriggio dirà se il giocatore ha recuperato la forma migliore per scendere in campo dal primo minuto. Se così non fosse, a prendere il suo posto sarebbe lo svedese. È improbabile che i due scendano in campo insieme, viste le idee tattiche di Pirlo.