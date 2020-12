Il terzino sinistro della Juventus Alex Sandro ha parlato al termine dei primi 45’ della sfida contro il Parma, condotta in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Kulusevski e Cristiano Ronaldo: “Abbiamo fatto un bel primo tempo, sappiamo che dobbiamo migliorare. Loro hanno giocatori forti, bravi nell’uno contro uno, per questo dobbiamo migliorare anche le prestazioni individuali”.



SUL SECONDO TEMPO – “Faremo di tutto per stare concentrati anche nel secondo tempo”.