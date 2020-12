Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato una carrellata di 5 gol che hanno segnato la sfida tra i bianconeri e il Parma: "I precedenti di Parma-Juventus non sono moltissimi, essendo un confronto relativamente "giovane", che si è svolto con una certa continuità solo dal 1990. Pertanto non c'è un goleador che sovrasti sugli altri, ma tanti che hanno avuto una parte nella storia del match.

2019-20 GIORGIO CHIELLINI: Il primo gol del campionato scorso lo mette a segno il capitano, Giorgio Chiellini. Ed è una rete che vale tantissimo, i primi 3 punti del torneo, perché basta e avanza per portare a casa la vittoria. L'azione nasce nel primo quarto di gara da un calcio d'angolo: tiro di Alex Sandro da fuori area e deviazione del Chiello che sorprende la difesa parmense. Un tocco di destro che spiazza totalmente i tanti uomini messi a protezione del portiere Sepe.

2013-14 PAUL POGBA: Un altro 1-0 per la Signora, con qualche sofferenza in più rispetto a quello del 2019-20. La ragione delle difficoltà risiede nel tempo che le due formazioni trascorrono in equilibrio, senza che l'una o l'altra riesca a prevalere. Per sbloccare il risultato ci vuole una “follia”: se ne incarica uno specialista, Fabio Quagliarella, che dalla lunghissima distanza effettua una conclusione impensabile. Palla sulla traversa e respinta raccolta da Paul Pogba, che in bello stile la mette in rete e chiude i giochi.

2007-08 NICOLA LEGROTTAGLIE: «Non possiamo regalare un tempo, ma una reazione così l’abbiamo solo noi»: è con legittimo orgoglio che Nicola Legrottaglie racconta la rimonta della Juve su un campo tradizionalmente difficile e che si conferma come tale anche in questa occasione. I bianconeri arrivano a un quarto d'ora dal termine sotto 2-0 ed è proprio il centrale di Claudio Ranieri con un bel colpo di testa a far scattare la rimonta che si concretizzerà poi con il 2-2 finale.

2004-05 ZLATAN IBRAHIMOVIC: Solo tre anni prima, ma è tutta un'altra epoca dati i cambiamenti tra una partita e l'altra, a partire dal goleador della Juve. Zlatan Ibrahimovic lascia un graffio dei suoi al Tardini, anche se non basta ad aggiudicarsi l'intera posta perché è un futuro juventino, Marco Marchionni, a siglare la rete del definitivo 1-1. La prodezza di Ibra è congegnata benissimo, con un morbido cross di Mauro German Camoranesi che vede lo svedese libero in area piccola, pronto a battere Sébastien Frey con una deviazione aerea a colpo sicuro.

2002-03 ALESSIO TACCHINARDI: Non capita spesso di segnare due reti quasi identiche nella stessa partita. Succede con due marcatori diversi in una sfida importante per la corsa alla conquista dello scudetto numero 27 della Juventus. Nel primo gol, Pavel Nedved batte dalla sinistra un calcio d'angolo e colpisce di testa Marco Di Vaio, il grande ex della sfida. L'azione vincente si ripete sempre nel primo tempo con un calcio di punizione collocato poco prima della bandierina, dallo stesso lato. Cross ancora di Nedved e stavolta ad avere la meglio è Alessio Tacchinardi, che precede tutti con un'elevazione in perfetta scelta di tempo. Il risultato finale sarà di 2-1 a favore della squadra guidata da Marcello Lippi su quella di Cesare Prandelli".