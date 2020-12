1







di Cristiano Corbo

Senza storie, senz'appello, senza gol subiti. E' una super Juve al Tardini: contro il Parma, la squadra di Pirlo domina dal primo all'ultimo minuto, maturando uno 0-4 che non ammette repliche, che fa solo godere gli juventini. Apre le marcature Dejan Kulusevski con il più classico dei gol dell'ex, prosegue l'opera Cristiano Ronaldo con una doppietta storica: CR7 raggiunge e supera Pelé, e porta per mano questa squadra senza più mollarla. Risposta definitiva e positiva da parte di Alvaro Morata: è rimasto sul pezzo fino all'ultimo e si è premiato con un gol dall'alto coefficiente di difficoltà. Per il resto, un super Buffon e un McKennie ancora in grande spolvero. E Bentancur...



Ecco le pagelle nella nostra gallery dedicata