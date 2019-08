di Alessio Salerio

La Juventus vince per 1-0 all'esordio stagionale e in campionato contro il Parma allo stadio Tardini. Ecco le pagelle della sfida de ilBiancoNero.com:



Szczesny 6.5: la Juventus soffre nei primi minuti di gioco, ma Szczesny si fa sempre trovare pronto e sventa ogni minaccia del Parma. Nella ripresa nessun chiaro pericolo verso la sua porta.

De Sciglio 6: si limita al "compitino", come spesso gli è capitato in carriera. Puntuale in fase difensiva, è poco propositivo in avanti. E Danilo scalpita.

Bonucci 6.5: senza infamia e senza lode nel primo tempo, sale di colpi nella ripresa e, salvo qualche pallone insidioso nell'area bianconera, non si passa.

Chiellini 7: esordio da capitano vero. Sempre preciso in chiusura difensiva, trova lo spunto da due passi per sbloccare la Juventus. Dal suo gol in avanti, è tutto più semplice per i bianconeri.

Alex Sandro 6.5: si intravede già oggi un Alex Sandro diverso rispetto alle ultime due stagioni. Se queste sono le premesse, il brasiliano sarà grande protagonista in stagione.

Khedira 5.5: preciso, puntuale. Sbaglia poco, ma non è così incisivo come nelle amichevoli estive, che hanno convinto Sarri a puntare ancora su di lui. Esce dopo un'ora di gioco (63' Rabiot 5: non parte benissimo e perde i primi due palloni toccati. La qualità c'è, la condizione ancora no).

Pjanic 6: tocca molti più palloni, ma ancora non riesce a essere determinante come vorrebbe Sarri. E, al solito, qualche errore di troppo nei pressi della propria area di rigore.

Matuidi 5.5: il peggiore in campo tra i bianconeri nel primo tempo, con tocchi imprecisi e nessun inserimento degno di nota. Leggermente meglio nella ripresa.

Douglas Costa 7: confermate le premesse viste nelle amichevoli estive. E' un Douglas Costa diverso da quello della passata stagione: sempre pericoloso, mai banale. Esce per crampi (71' Cuadrado 6: ci mette gamba e ritmo nel finale).

Higuain 6: poche occasioni utili, ma Higuain è nel vivo del gioco e della manovra offensiva della Juventus nel primo tempo. Nella ripresa calano ritmo e rendimento per l'argentino (83' Bernardeschi 5: delude nel finale e si fa anche ammonire).

Ronaldo 5.5: sbaglia due occasioni d'oro nel primo tempo, poi il gol arriva, ma viene annullato per millimetri dal Var. Nella ripresa spara alto da ottima posizione. E' nervoso e vuole sbloccarsi, ma la prestazione resta sottotono.

All. Martusciello 6: prende il posto di Sarri nel delicato esordio stagionale e la sua Juventus non delude le attese, pur vincendo soltanto di misura. Una vittoria fondamentale, al di là del risultato.



PARMA (4-3-3): Sepe 6, Iacoponi 6.5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 5, Laurini 5.5; Hernani 6, Brugman 5.5 (77' Grassi), Barillà 5.5 (85' Karamoh SV); Gervinho 6.5, Inglese 6.5, Kulusevski 5 (56' Siligardi 5.5). All. D'Aversa 6.