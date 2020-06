Parma-Inter è il posticipo domenicale delle 21.45 del 28esimo turno di Serie A. Una gara ricca di intrecci e motivazioni per entrambe le parti con i nerazzurri che saranno privi sia di Skriniar (3 giornate dopo il rosso contro il Sassuolo) che di Antonio Conte in panchina (anche lui squalificato) e che dovranno provare sia a mantenere viva l'ultima flebile fiammella delle proprie chance scudetto, ma soprattutto cercheranno i 3 punti per difendere la propria terza posizione in classifica. Gli uomini di D'Aversa sono invece ripartiti forte dopo la sosta Covid con 4 punti in due partite che permettono al Parma di essere ancora in piena corsa per un piazzamento Europa League.