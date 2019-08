Ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante del Parma, Roberto Inglese, ha parlato della prossima sfida contro la Juventus e del campionato in generale: "Proveremo a fare risultato ad ogni costo, meglio affrontarli subito che magari più in là. L’anno scorso è stato emozionante pareggiare all’ultimo. Magari quest’anno segno io. Koulibaly Manolas è una delle coppie più forti del campionato. Nazionale? Io penso prima al Parma. Voglio essere protagonista, per questo non mi andava di fare il comprimario a Napoli".