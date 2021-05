1









Dopo il ko contro il Torino (0-1, gol di Vojvoda) il Parma è matematicamente in Serie B. I gialloblù scendono di categoria e dovranno rivedere le strategie di mercato. Chi può servire alla Juve? Sinceri: nessuno, al momento. Magari qualcuno in prospettiva, giovani da prendere a prezzo di saldo e girare in prestito a qualche club per giocare con continuità. Due di questi sono i difensori centrali Botond Balogh e Daan Dierckx, rispettivamente classe 2002 e 2003. Rientrerà in bianconero Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 sfortunato per la rottura del legamento crociato. Un altro giocatore interessante è Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 ma di proprietà del Bayern Monaco che a gennaio l'aveva girato in prestito al Parma.