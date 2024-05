Anche Gigi, che ha chiuso la sua carriera da giocatore proprio in gialloblù, ha voluto complimentarsi con ilper il ritorno in Serie A dopo tre anni di "purgatorio", divenuto ufficiale ieri con il pareggio della squadra a Bari: "Finalmente Serie A! Che emozione vedere la gioia negli occhi delle persone con cui ho condiviso gli ultimi anni di carriera. Cari amici tifosi del Parma, godetevi questo traguardo inseguito e sperato per tanto, meritato questa stagione più che mai! Complimenti ragazzi, tutto lo staff tecnico e tutti i dirigenti!!!! Col cuore, Forza Parma!", il messaggio dell'ex portiere sui social.L'allenatore del Parma, tra l'altro, è l'exFabio, che ha commentato così il traguardo raggiunto: "E' la vittoria del club. Una società forte, con grande ambizioni, che mi ha messo nelle migliori condizioni per poter esprimere il mio lavoro", le sue parole riportate da Parma Live. "A cascata tutta la struttura e il reparto tecnico, lo staff sanitario, lo staff performance, la comunicazione. Tutti, nessuno escluso, è una vittoria di tutti che va equamente distribuita. Tutti devono sentirsi questa vittoria come propria, è il tutti dentro. Siamo partiti da lontano due anni fa, l'anno scorso sapete come è finita, quest'anno ci siamo riusciti".