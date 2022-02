Il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport: "Sono deluso e frustrato dai risultati del momento come tutti i nostri tifosi (meno 11 punti dai playoff, più 6 dai playout), ma non sono affatto dispiaciuto. Anzi... Essere il patron di un club storico come il Parma, conosciuto nel mondo, resta un sogno per me che ho origini italiane e sono innamorato di questo Paese. Non cambierei mai il Parma per nessun altro club europeo. Sono contento del mio investimento e di come i tifosi mi hanno accolto. Vogliamo e dobbiamo crescere, insieme. Un passo alla volta riporteremo il Parma dove merita. Il sogno a breve termine è il ritorno in Serie A e poi tra qualche anno punteremo all’Europa. Abbiamo un progetto chiaro".



COME LA JUVE - "Gli Agnelli guidano la Juventus da cento anni. Io sono al Parma da diciotto mesi, ma spero che la mia famiglia gestisca questo club per almeno altri 98 anni".