"Il Parma ha pareggiato 0-0 tutte le ultime tre gare interne di campionato (non accadeva dal 1996 e non è mai arrivata a quattro 0-0 interni consecutivi); in generale la squadra emiliana è la formazione che conta più 0-0 in questa Serie A (tre appunto). I Ducali, inoltre, hanno collezionato quattro pareggi consecutivi in casa nella competizione per la prima volta nella loro storia". Lo scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale, dove prosegue: "Il Parma è, con il Napoli, una delle sole due squadre di questo campionato a non avere ancora subito gol nei primi 15’ di gioco".