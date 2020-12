"L’impossibile non credo faccia parte di questo campionato. Ci sono delle difficoltà, noi e la Juventus facciamo due campionati diversi, ma questo non vuol dire che nella gara secca non si possa fare risultato. La mia squadra può giocarsela con tutti, questo è il nostro pensiero e il nostro progetto. Inutile dire e sottolineare il valore della Juventus, conosciamo chi sono e dobbiamo concentrarci a dare seguito alla crescita". Il messaggio di Fabio Liverani è chiaro: il suo Parma non vuole fermarsi, nemmeno contro la Juve.