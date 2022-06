Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il direttore sportivo del Parma Mauro Pederzoli ha svelato di aver incontrato la Juve per un summit di mercato. Ecco quanto ha raccontato al quotidiano: "Mi sono incontrato con la Juve. Sul tavolo c'erano tanti argomenti, hanno molti giovani interessanti di cui si può parlare, ho fatto il punto della situazione con Federico Cherubini, con cui sono in rapporti amichevoli. Ma è stato un incontro interlocutorio, che sentivo di dover fare in rapporto ai giocatori che hanno e che piacciono a tutti".