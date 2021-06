Il nuovo direttore sportivo del Parma Javier Ribalta ha raccontato com'è nata l'idea di prendere Gigi Buffon: "All'Allianz Gigi e il presidente Krause si sono scambiati un paio di battute, poi è diventata un'idea concreta e da quel momento siamo andati avanti - ha detto a Parmalive.com - Due settimane prima dell'annuncio abbiamo capito che potevamo farcela per davvero. Io rispetto tutti, e penso che il ritorno di Buuffon a parla sia una grande cosa per la società e per la città".