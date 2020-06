Quello di Dejan Kulusevski è uno dei casi più delicati del mercato 2.0: cartellino della Juve ma lo svedese è in prestito al Parma fino al 30 giugno. Ora le strade sono due: o le tre parti (i due club più il giocatore) trovano l'accordo per prolungare il prestito fino al 31 agosto (la fine di questa stagione particolare), o Kulusevski rientrerà a Torino il 30 giugno senza poter scendere in campo con la Juve fino al 1° settembre (inizio della prossima stagione). Ai microfoni di Radio Marte ha parlato il ds del Parma Daniele Faggiano: "Non si capisce cosa farà... con la scusa che c'è tempo, ora però il tempo sta passando. Non so da chi dipende, ma sono preoccupato perché sarebbe stato meglio prendere una decisione univoca. Bisogna risolverla nel migliore dei modi, perché tutti abbiamo giocatori in prestito o situazioni simili, e per noi Dejan conta tanto".