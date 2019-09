Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato in esclusiva anche della Juventus ai microfoni de ilBiancoNero.com:



SKRTEL - "E' un giocatore che ci piaceva da tempo e ci avevamo provato già prima che andasse all'Atalanta, ma non l'abbiamo preso perché ha un ingaggio troppo alto".



DARMIAN - "E' stata una trattativa lunga e complicata, non è stata chiusa in poco tempo. Ma siamo contenti di averlo preso. Quando ci hanno comunicato che il giocatore era in uscita, abbiamo provato ad affondare il colpo ed è andata bene".



JUVE E SARRI - "Come ho visto la Juve all'esordio? Penso solo al Parma, dico la verità. Mi auguro che Sarri torni presto in panchina. Bruno Alves? Nessuna novità".