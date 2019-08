Come racconta La Gazzetta dello Sport, il Parma può già contare su un Gervinho straripante. I gialloblù sembrano già tirati a lucido per la sfida con i bianconeri: gli emiliani hanno infatti battuto il Venezia per 2-0, con una bella doppietta dell'ivoriano. In apertura il primo sigillo, il secondo già alla metà della ripresa. Lo sprinter ex Roma si è bevuto tutta la difesa dei veneziani, e il timore dei tifosi juventini è che lo possa fare anche con questa retroguardia traballante che si ritrova la squadra di Sarri. Dunque, Gervinho primo pericolo. Non che non si sapesse: ma ha voluto ribadirlo.