Parma al lavoro sul mercato, per migliorare una situazione in classifica piuttosto complicata. Dopo aver messo le mani sull’ex Palermo Vazquez, la dirigenza dei ducali si sta concentrando anche sul reparto difensivo, dove arriverà Conti dal Milan. Nei giorni scorsi sembrava fatta anche per il passaggio di Benatia al Parma, ma l’Al Duhail, club qatariota proprietario del cartellino dell’ex Juventus, ha deciso di trattenerlo. È quanto riporta La Gazzetta dello Sport.