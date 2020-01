A pochi minuti dall'inizio di Juve-Parma, il ds gialloblù Daniele Faggiano ha parlato così della trattativa con la Juventus per Kulusevski: "C'è chi non ha capito questa trattativa e ci ha attaccato perché non lo abbiamo lasciato subito alla Juve, ma c'erano accordi già presi prima con l'Atalanta - ha detto a Sky Sport - Non abbiamo favorito altre squadre, sono ragionamenti contorti e fastidiosi per chi li vive in prima persona. La partita di Kulusevski? E' normale che gli sia cambiata la vita, ma sappiamo che è un professionista. Non vuole mai perdere e ci mette sempre l'impegno".