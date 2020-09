Oggi vi abbiamo dato notizia del nuovo Decreto varato dal Premier Giuseppe Conte che tiene chiuse al pubblico le porte degli stadi italiani almeno fino al 30 settembre (prime due giornate di Serie A). Tuttavia a momenti scenderanno in campo Parma ed Empoli allo stadio Tardini per un'amichevole alla quale assisteranno mille tifosi. Questo è possibile poiché le norme governative consentono, previa ottemperenza di tutte le precauzioni di sicurezza anti-Covid legate a mascherine e distanziamento, la presenza di un pubblico limitato per eventi dilettantistici o non ufficiali. Come una partita amichevole, appunto. Via all'esperimento di Parma, dunque!