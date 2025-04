Parma, è la serata di Leoni: chi è il giovane talento che piace alla Juventus

Getty Images

Chi è Giovanni Leoni

Campo e mercato sono più intrecciati che mai in questa fase di stagione. Lo saranno anche questa sera allo stadio Tardini, dove lasfiderà il Parma andando a caccia di punti preziosi per un piazzamento in Champions League . Per Cristiano Giuntoli, infatti, quella di oggi sarà anche un'occasione preziosa per osservare da vicino uno dei talenti più promettenti del panorama italiano, che ha già messo nel mirino da tempo: si tratta di, classe 2006, difensore che ha già stregato il calcio nostrano, Juventus compresa.

La carriera

Quanto lo ha pagato il Parma

Leoni, nato a Roma il 21 dicembre 2006, è attualmente l’unico giocatore della sua annata ad essere titolare fisso in Serie A. Un dato tutt’altro che scontato, specie considerando il ruolo delicato che occupa: quello di difensore centrale. A scommettere su di lui per primo è stato Fabio Pecchia, che gli ha affidato con coraggio le redini della difesa del Parma. Una scelta rivelatasi vincente, sostenuta anche dalla fiducia di Cristian Chivu, che lo aveva già valorizzato nel settore giovanile.Il percorso di Leoni è un esempio lampante di crescita rapida e talento puro. Dopo gli inizi nel vivaio del Padova, ha vissuto una tappa importante alla Sampdoria, dove è stato lanciato dal tandem composto da Andrea Mancini e Nicola Legrottaglie. Il grande salto è poi arrivato nel gennaio 2024, con l’esordio in Serie B sotto la guida di Andrea Pirlo, che non ha esitato a lanciarlo tra i titolari. Leoni ha risposto con personalità e maturità, attirando l’attenzione di mezza Europa.Barcellona, Inter, Napoli e Juventus hanno quindi iniziato a seguirlo da vicino, ma muoversi per primo con determinazione è stato il Parma, anticipando la concorrenza con un’operazione da 5 milioni di euro più 3 di bonus. Un investimento importante, a cui ha fatto seguito un altro segnale forte: il rinnovo del contratto fino al 2029, fortemente voluto da Federico Cherubini, ex dirigente juventino oggi CEO del club emiliano. Un messaggio chiaro: Leoni rappresenta il futuro, e il Parma vuole essere pronto quando arriveranno le inevitabili offerte, magari proprio da Torino, sponda bianconera.