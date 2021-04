A DAZN, Roberto D'Aversa ha parlato dopo la sconfitta con il Cagliari e in vista della prossima partita di campionato contro la Juventus: "Questa squadra aveva nel DNA una voglia e una cattiveria nel non concedere una rete all’avversario, ma in questo momento commettiamo errori che vanno a compromettere partite dove ai ragazzi posso rimproverare poco e niente. Stiamo buttando via una stagione per demerito nostro, senza appellarci a fortuna o sfortuna. Dipende solo da noi se questo accade".