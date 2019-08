Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, ha mandato un messaggio alla Juventus nella conferenza stampa post Venezia: i ducali hanno battuto la formazione veneta per 2-0 grazie alla doppietta di Gervinho. "Se terremo lo stesso baricentro anche contro la Juventus? Non sempre dipenderà da noi, visto e considerato che giocheremo contro una delle più forti. Mi viene in mente l’anno scorso dive in otto minuti abbiamo recuperato la partita. Dipende dalla lettura dei momenti, è chiaro che bisogna sempre essere collegati poichè la Juventus ha qualità importante, il baricentro dipende da altre dinamiche", le sue parole.