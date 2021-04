Roberto D'Aversa è intervenuto oggi nel corso della conferenza stampa pre Parma-Crotone. Tra gli argomenti toccati c'è anche la passata sfida contro la Juventus: "C’è amarezza, a parte la partita contro la Juventus dove il risultato è stato ampio e c’è poco da recriminare anche se avremmo potuto fare meglio perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma non siamo stati bravi a concludere la frazione di gara in vantaggio subendo un gol sempre da situazione da palla inattiva. Se ragioniamo su tutte quelle gare dove eravamo lì per lì per trovare un episodio che potesse dare un cambiamento alla nostra posizione di classifica, purtroppo abbiamo continuato a fare errori nonostante le prestazioni, non ultima quella di Cagliari dove per 90 minuti si è fatta una grande partita ma si è commesso delle ingenuità che ci hanno portato a perdere".